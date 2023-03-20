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В Удмуртии выявили 165 случаев коронавируса за сутки

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В Удмуртии выявили 165 случаев коронавируса за последние сутки.
В Удмуртии выявили 165 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших — в Ижевске (97 пациентов).

Показатель заболеваемости составляет 11,12 на 100 тыс. населения.

Также за неделю с 13 по 19 марта в республике зарегистрировали 12 814 случаев ОРВИ и гриппа, передаёт izhlife.ru. Полностью был закрыт один детский сад, частично — 26 классов в 17 школах и 35 групп в 25 детсадах.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

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