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В Томской области зафиксировали 91 случай COVID-19 за сутки

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В Томской области зафиксировали 91 случай COVID-19 за последние сутки.
В Томской области зафиксировали 91 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 164 798. Вылечились 162 684 человека, в том числе 103 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Ставропольском крае заболеваемость ОРВИ стала на 27% ниже эпидпорога, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на замминистра здравоохранения региона Юрия Литвинова.

«Эпидситуация отслеживается по всем направлениям. У нас ещё не стихла полностью волна по коронавирусной инфекции. Ситуация по этому направлению стабильная», — сказал он.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

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