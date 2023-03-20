В Томской области зафиксировали 91 случай COVID-19 за сутки

В Томской области зафиксировали 91 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 164 798. Вылечились 162 684 человека, в том числе 103 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Ставропольском крае заболеваемость ОРВИ стала на 27% ниже эпидпорога, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на замминистра здравоохранения региона Юрия Литвинова.

«Эпидситуация отслеживается по всем направлениям. У нас ещё не стихла полностью волна по коронавирусной инфекции. Ситуация по этому направлению стабильная», — сказал он.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.