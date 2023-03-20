В Иркутской области подтвердили 189 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 189 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 366 226. Выздоровели 360 724 человека.

Тем временем первый замминистра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов заявил, что уровень заболеваемости ОРВИ в регионе ниже эпидпорога на 27%, передаёт newstracker.ru.

«Ситуация по этому направлению стабильная, как и в целом по острым респираторным вирусным инфекциям. На сегодня по ОРВИ уровень заболеваемости на 27% ниже эпидпорога, что нас не может не радовать», — сказал он.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.