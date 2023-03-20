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Губернатор Петербурга Беглов объяснил выдачу повесток жителям сверкой данных

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» объяснил выдачу повесток жителям города сверкой личных данных военнообязанных. 
Губернатор Петербурга Беглов объяснил выдачу повесток жителям сверкой данных
  • РИА Новости

По словам Беглова, в ходе частичной мобилизации прошлой осенью были выявлены существенные расхождения в системах хранения персональных данных военнообязанных.

Он отметил, что не все военнообязанные сообщали об изменениях в семейном положении, образовании, смене места жительства или работы.

Губернатор заявил о необходимости устранить «все эти пробелы».

«Сейчас в Петербурге начался процесс уточнения персональных данных военнообязанных», — цитирует его ТАСС.

Ранее военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев сообщил, что повестки планово рассылают для уточнения данных воинского учёта.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность объявления новой волны мобилизации.

Он отметил, что вручение повесток гражданам для уточнения данных является обычной практикой.

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