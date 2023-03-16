Военком Ярославской области сообщил, что повестки планово рассылают для уточнения данных
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Как пишет РИА Новости, на фоне сообщений об уточнении военно-учётных данных в других регионах России Гостев рассказал, что это плановая работа.
«У нас эта работа как шла планово в прошлом году с начала года, так она и идёт», — объяснил он.
По его словам, вызываются граждане, которые идут на военную службу по призыву, и те, кто пребывает в запасе, если их личные данные давно не уточнялись.
Гостев добавил, что граждан просят «на полчаса» прибыть в военкомат для уточнения, «чтобы они на учёте стояли с реальными данными».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность объявления новой волны мобилизации.
Он отметил, что вручение повесток гражданам для уточнения данных является обычной практикой.