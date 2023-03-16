Военком Ярославской области сообщил, что повестки планово рассылают для уточнения данных

Военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев сообщил, что повестки планово рассылают для уточнения данных воинского учёта.

Как пишет РИА Новости, на фоне сообщений об уточнении военно-учётных данных в других регионах России Гостев рассказал, что это плановая работа.

«У нас эта работа как шла планово в прошлом году с начала года, так она и идёт», — объяснил он.

По его словам, вызываются граждане, которые идут на военную службу по призыву, и те, кто пребывает в запасе, если их личные данные давно не уточнялись.

Гостев добавил, что граждан просят «на полчаса» прибыть в военкомат для уточнения, «чтобы они на учёте стояли с реальными данными».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность объявления новой волны мобилизации.

Он отметил, что вручение повесток гражданам для уточнения данных является обычной практикой.