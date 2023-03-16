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Военком Ярославской области сообщил, что повестки планово рассылают для уточнения данных

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Военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев сообщил, что повестки планово рассылают для уточнения данных воинского учёта.
Военком Ярославской области сообщил, что повестки планово рассылают для уточнения данных
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Как пишет РИА Новости, на фоне сообщений об уточнении военно-учётных данных в других регионах России Гостев рассказал, что это плановая работа.

«У нас эта работа как шла планово в прошлом году с начала года, так она и идёт», — объяснил он.

По его словам, вызываются граждане, которые идут на военную службу по призыву, и те, кто пребывает в запасе, если их личные данные давно не уточнялись.

Гостев добавил, что граждан просят «на полчаса» прибыть в военкомат для уточнения, «чтобы они на учёте стояли с реальными данными».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность объявления новой волны мобилизации.

Он отметил, что вручение повесток гражданам для уточнения данных является обычной практикой.

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