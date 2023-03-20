В Тверской области зарегистрировали 221 случай COVID-19 за сутки

В Тверской области зарегистрировали 221 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 188 452 жителя. Вылечились 183 303 человека, включая 280 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Новосибирской области на 19% снизилась заболеваемость ОРВИ с 13 по 19 марта, передаёт «Сиб.фм». Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

За неделю в регионе зафиксировали 18,4 тыс. случаев ОРВИ.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.