В Татарстане выявили 191 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 191 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 201 879. Вылечились 198 616 жителей, в том числе 146 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 10 310 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.