Начавшаяся около четырёх часов назад встреча Путина и Си Цзиньпина ещё продолжается
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
«Ещё продолжается беседа», — заявил Песков.
Ранее Си Цзиньпин прибыл в Московский Кремль для участия в неформальной встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
До этого сообщалось, что китайский лидер встретится с президентом России за неформальным обедом 20 марта, а 21 марта состоятся переговоры, по итогам которых ожидается заявление.