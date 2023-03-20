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Начавшаяся около четырёх часов назад встреча Путина и Си Цзиньпина ещё продолжается

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Начавшаяся около четырёх часов назад неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ещё продолжается.
Начавшаяся около четырёх часов назад встреча Путина и Си Цзиньпина ещё продолжается
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости

«Ещё продолжается беседа», — заявил Песков.

Ранее Си Цзиньпин прибыл в Московский Кремль для участия в неформальной встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

До этого сообщалось, что китайский лидер встретится с президентом России за неформальным обедом 20 марта, а 21 марта состоятся переговоры, по итогам которых ожидается заявление.

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