В Калининграде ввели в строй новый корпус Детской областной больницы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Построен новый лечебный корпус, переходная галерея. Смонтировано три новых тепловых пункта.
Новый корпус рассчитан на 99 коек, а также на десять коек реанимации.
«Сейчас здесь несколько отделений, и очень надеемся, что это будет значительным шагом для развития детской медицины в регионе», — сказал Алиханов.
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