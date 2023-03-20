В Калининграде ввели в строй новый корпус Детской областной больницы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов проверил работу отделений Детской областной больницы экстренного и неотложного профилей после переезда из старого здания.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Построен новый лечебный корпус, переходная галерея. Смонтировано три новых тепловых пункта.

Новый корпус рассчитан на 99 коек, а также на десять коек реанимации.

«Сейчас здесь несколько отделений, и очень надеемся, что это будет значительным шагом для развития детской медицины в регионе», — сказал Алиханов.

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