Психолог Коюшева дала советы по определению таланта ребёнка в раннем детстве
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В беседе с ФАН она отметила, что если талант настоящий, то ребёнок тянется к чему-то независимо от внешней оценки.
«Если талант к музыке, то он слышит её во всём, постоянно напевает мелодии даже во время игр или когда остаётся один. Если к рисованию, то он замечает узоры, красивые объекты, старательно выводит на бумагу то, что представляет в своём воображении: там много деталей, цветовых нюансов», — пояснила Коюшева.
Рекомендуется ориентироваться на зону ближайшего развития в той сфере интереса ребёнка, где оно происходит.
Как отметила эксперт, опасно навязывать не подходящий по темпераменту способ проявления таланта. Главное — создавать развивающую среду, где можно пробовать и ошибаться, считает она.
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