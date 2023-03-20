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Психолог Коюшева дала советы по определению таланта ребёнка в раннем детстве

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Руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин Дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.
Психолог Коюшева дала советы по определению таланта ребёнка в раннем детстве
  • Gettyimages.ru

В беседе с ФАН она отметила, что если талант настоящий, то ребёнок тянется к чему-то независимо от внешней оценки.

«Если талант к музыке, то он слышит её во всём, постоянно напевает мелодии даже во время игр или когда остаётся один. Если к рисованию, то он замечает узоры, красивые объекты, старательно выводит на бумагу то, что представляет в своём воображении: там много деталей, цветовых нюансов», — пояснила Коюшева.

Рекомендуется ориентироваться на зону ближайшего развития в той сфере интереса ребёнка, где оно происходит.

Как отметила эксперт, опасно навязывать не подходящий по темпераменту способ проявления таланта. Главное — создавать развивающую среду, где можно пробовать и ошибаться, считает она.

Ранее детский психолог и тренер по шахматам Алексей Марюков в разговоре с kp.ru рассказал, как научить ребёнка не бояться совершать ошибки.

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