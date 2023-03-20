Volkswagen намерен подать заявку на одобрение продажи активов в России
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«Концерн Volkswagen находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в Volkswagen Group Rus, включая завод в Калуге», — цитирует ТАСС сообщение.
Ранее появилась информация, что арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску автомобильного завода «ГАЗ».
Иск рассмотрели в рамках дела о взыскании 15,6 млрд рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке немецких автомобилей в Нижнем Новгороде.