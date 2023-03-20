Узнать больше

Минобороны России заявило об уничтожении до 55 военных ВСУ на Купянском направлении

Короткая ссылка
Минобороны России заявило об уничтожении российскими войсками до 55 военных Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.
Минобороны России заявило об уничтожении до 55 военных ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

Отмечается, что авиация и артиллерия Западной группировки ВС России поразила подразделения украинских военных в районах Двуречной, Берестового Харьковской области и Артёмовки (ЛНР).

Были уничтожены до 55 солдат ВСУ, боевая бронированная машина, два пикапа и гаубица Д-20 украинской армии.

Также в российском оборонном ведомстве проинформировали, что на Донецком направлении Южная группировка ВС России уничтожила за сутки около 250 бойцов ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что на Краснолиманском направлении за сутки были уничтожены более 90 украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить