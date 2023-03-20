Минобороны России заявило об уничтожении до 55 военных ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении российскими войсками до 55 военных Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.

Отмечается, что авиация и артиллерия Западной группировки ВС России поразила подразделения украинских военных в районах Двуречной, Берестового Харьковской области и Артёмовки (ЛНР).

Были уничтожены до 55 солдат ВСУ, боевая бронированная машина, два пикапа и гаубица Д-20 украинской армии.

Также в российском оборонном ведомстве проинформировали, что на Донецком направлении Южная группировка ВС России уничтожила за сутки около 250 бойцов ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что на Краснолиманском направлении за сутки были уничтожены более 90 украинских военных.