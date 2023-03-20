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В Подмосковье рассказали о ходе строительства объектов образования

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что более 170 объектов образования в регионе находятся в стадии строительства и капремонта.
В Подмосковье рассказали о ходе строительства объектов образования
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Всего в регионе обучаются 1,4 млн детей. С 1 сентября их число вырастет на 40 тыс.

«Также знаковые объекты мы открываем — 27 школ на 18 тыс. мест, 13 детских садов. Большие школы открываются у нас, в том числе и в Красногорске, «Гусарская Баллада», к 1 сентября. «Мечта» в Дмитрове, ещё ряд знаковых школ, которые принципиально важны для качества жизни», — сказал Воробьёв.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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