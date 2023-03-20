В Подмосковье ещё 25 участковых педиатров трудоустроились по программе «Земский доктор»

В Московской области продолжают реализовывать программу «Земский доктор». С её помощью за год трудоустроились ещё 25 участковых педиатров.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Медицинская помощь должна быть доступна как городским жителям, так и проживающим в отдалённых территориях», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве впервые составили рейтинг детских городских поликлиник. Список подготовлен по результатам опроса, в котором приняли участие родители. Лидером 2022 года стал филиал №2 детской городской поликлиники №38.