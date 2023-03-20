В Хабаровском крае сообщили о запуске проекта «Автолавки в село»

В Хабаровском крае стартовал пилотный проект «Автолавки в село» по доставке продуктов питания и товаров первой необходимости в отдалённые районы.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на краевое правительство.

Специально оборудованные спецфургоны охватят четыре района области, где в 109 населённых пунктах с населением до 500 человек отсутствуют стационарные магазины.

Также передвижные магазины планируют задействовать на туристических маршрутах и во время проведения региональных мероприятий.

Проект предлагает компенсацию предпринимателям за покупку мобильных магазинов, при этом 70% покрывается за счёт областного бюджета и 30% — за счёт местных властей. В этом году на эти цели будет выделено 11,7 млн рублей, в том числе 8,2 млн из областного бюджета.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв в беседе с Nation News прокомментировал меры соцподдержки для жителей новых регионов России.