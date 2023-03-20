В Хабаровском крае сообщили о запуске проекта «Автолавки в село»
- РИА Новости
Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на краевое правительство.
Специально оборудованные спецфургоны охватят четыре района области, где в 109 населённых пунктах с населением до 500 человек отсутствуют стационарные магазины.
Также передвижные магазины планируют задействовать на туристических маршрутах и во время проведения региональных мероприятий.
Проект предлагает компенсацию предпринимателям за покупку мобильных магазинов, при этом 70% покрывается за счёт областного бюджета и 30% — за счёт местных властей. В этом году на эти цели будет выделено 11,7 млн рублей, в том числе 8,2 млн из областного бюджета.
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