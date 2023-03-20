Путин потребовал оперативно пресекать провокации и незаконные акции

Президент России Владимир Путин призвал оперативно пресекать провокации и незаконные акции в стране.

«Единство и сплочённость нашего многонационального общества всегда были и остаются силой России, помогают нам преодолевать любые трудности и любые испытания, поэтому провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны пресекаться. Оперативно пресекаться», — сказал он на расширенной коллегии МВД России.

Ранее российский лидер отметил, что силовикам необходимо противодействовать всей «мрази», которая продвигает сепаратизм и ксенофобию для раскола общества в России.

В феврале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал провокацией призыв посольства США лицам с двойным гражданством покинуть Россию.