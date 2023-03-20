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Косачёв: комиссия по биолабораториям США 22 марта обсудит итоговый доклад

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Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине 22 марта обсудит свой итоговый доклад.
Косачёв: комиссия по биолабораториям США 22 марта обсудит итоговый доклад
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сказал вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачёв.

По его словам, будут приглашены представители ведомств, с которыми взаимодействовала комиссия в ходе парламентского расследования.

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