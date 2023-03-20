Путин призвал контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел против бизнесменов

Президент России Владимир Путин на коллегии МВД заявил о необходимости контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел против бизнесменов.

«Большое значение имеет и правоприменительная практика. Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей», — сказал он.

Путин отметил, что нельзя возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, когда нет судебных перспектив.

«Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы, тогда и заводить его не нужно. Просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов предприятий. Абсолютно недопустимо это, обращаю ваше внимание», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что расследование уголовных дел не должно сказываться на работе предприятий.