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Путин призвал контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел против бизнесменов

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Президент России Владимир Путин на коллегии МВД заявил о необходимости контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел против бизнесменов.

«Большое значение имеет и правоприменительная практика. Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей», — сказал он.

Путин отметил, что нельзя возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, когда нет судебных перспектив.

«Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы, тогда и заводить его не нужно. Просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов предприятий. Абсолютно недопустимо это, обращаю ваше внимание», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что расследование уголовных дел не должно сказываться на работе предприятий.

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