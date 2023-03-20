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Путин поручил представить к 1 июля предложения по развитию миграционной политики

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Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля представить предложения по развитию миграционной политики.

«Прошу коллег из правительства, совета безопасности, госсовета, МВД и других правоохранительных органов совместно предоставить именно комплексные предложения по дальнейшему развитию миграционной политики», — приводит РИА Новости его слова.

Путин поручил представить предполагаемые решения к 1 июля 2023 года.

В январе сообщалось, что более 214 тыс. административных правонарушений миграционного законодательства выявили в Москве в 2022 году.

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