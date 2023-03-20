Опрос: 12% сотрудников забывают пароли от учётных записей после отпуска

Опрос, проведённый «Авито Работа», показал, что 12% сотрудников российских компаний забывают свои пароли после отпуска.

При этом, как пишет Life.ru, работники определённых секторов забывают пароли чаще остальных. В частности, это касается банковского и автомобильного бизнеса (по 23% соответственно), страхования (19%), маркетинга и PR (17%), IT (16%), а также онлайн-торговли (15%).

Обычно хорошо помнят данные учётных записей люди в возрасте до 24 лет (18%).

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.