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Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками.
Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания парламентской конференции «Россия — Африка».

«Россия и страны Африки — равноправные союзники и партнёры. Наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела», — отметил он.

При этом Володин подчеркнул, что Запад продолжает колониальную политику.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также заявила о необходимости в полный голос поднимать вопрос о компенсации Западом ущерба народам Африки, пострадавшим в колониальный период.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России противодействовать попыткам стран Запада вновь внедрять колониальные методы в Африке.

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