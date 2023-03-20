Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками.

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания парламентской конференции «Россия — Африка».

«Россия и страны Африки — равноправные союзники и партнёры. Наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела», — отметил он.

При этом Володин подчеркнул, что Запад продолжает колониальную политику.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также заявила о необходимости в полный голос поднимать вопрос о компенсации Западом ущерба народам Африки, пострадавшим в колониальный период.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России противодействовать попыткам стран Запада вновь внедрять колониальные методы в Африке.