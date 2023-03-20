Мишустин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал улучшать условия для учителей и снижать их бюрократическую нагрузку, связанную с излишней отчётностью.

«Кроме того, что мы должны улучшать все условия для учителей, необходимо снижать бюрократические административные нагрузки», — приводит РИА Новости его слова в ходе встречи с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым.

Мишустин заявил о необходимости провести независимую экспертизу ситуации, чтобы «сообщество учителей могло высказаться по этому поводу».

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внёс в Думу законопроект, предполагающий введение в закон принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника».