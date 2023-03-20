Россияне стали чаще отказываться от предложений работодателя после удачного собеседования
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Так, 55% россиян заявили, что отказывались от работы после успешного прохождения всех этапов собеседования. Это самый высокий показатель за последние восемь лет.
Чаще всего причинами являются низкая зарплата (этот критерий отметили 23% опрошенных), несоответствие обещаний реальности (19%) и неподходящие условия (18%). Ещё 11% в качестве причины отказа назвали получение более выгодного предложения, 10% — слишком большой список обязанностей, 8% — удалённость работы от дома.
В числе иных причин респонденты отметили плохие отзывы о компании, атмосферу в коллективе.
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