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Россияне стали чаще отказываться от предложений работодателя после удачного собеседования

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Исследование, проведённое сервисом по поиску работы SuperJob, показало рост числа россиян, которые отказываются от предложений после успешного прохождения собеседования.
Россияне стали чаще отказываться от предложений работодателя после удачного собеседования
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 55% россиян заявили, что отказывались от работы после успешного прохождения всех этапов собеседования. Это самый высокий показатель за последние восемь лет.

Чаще всего причинами являются низкая зарплата (этот критерий отметили 23% опрошенных), несоответствие обещаний реальности (19%) и неподходящие условия (18%). Ещё 11% в качестве причины отказа назвали получение более выгодного предложения, 10% — слишком большой список обязанностей, 8% — удалённость работы от дома.

В числе иных причин респонденты отметили плохие отзывы о компании, атмосферу в коллективе.

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

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