Россияне стали чаще отказываться от предложений работодателя после удачного собеседования

Исследование, проведённое сервисом по поиску работы SuperJob, показало рост числа россиян, которые отказываются от предложений после успешного прохождения собеседования.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 55% россиян заявили, что отказывались от работы после успешного прохождения всех этапов собеседования. Это самый высокий показатель за последние восемь лет.

Чаще всего причинами являются низкая зарплата (этот критерий отметили 23% опрошенных), несоответствие обещаний реальности (19%) и неподходящие условия (18%). Ещё 11% в качестве причины отказа назвали получение более выгодного предложения, 10% — слишком большой список обязанностей, 8% — удалённость работы от дома.

В числе иных причин респонденты отметили плохие отзывы о компании, атмосферу в коллективе.

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.