МВД: возле трассы в Запорожской области обнаружили неразорвавшиеся снаряды

В районе села Терпенье Запорожской области возле автодороги обнаружены неразорвавшиеся снаряды.

Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

«Сотрудники кинологической службы полиции в окрестностях села Терпенье Мелитопольского района в 20 м от проезжей части трассы Е-105 Мелитополь — Запорожье обнаружили торчащий из земли хвостовик неустановленной ракеты», — говорится в сообщении.

Рядом был обнаружен ещё один хвостовик, взрывотехники Росгвардии уничтожили боеприпасы на месте.

Ранее сотрудники полиции обнаружили схрон с взрывчаткой и оружием в гараже в Мелитополе Запорожской области.