МВД: возле трассы в Запорожской области обнаружили неразорвавшиеся снаряды
- РИА Новости
Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
«Сотрудники кинологической службы полиции в окрестностях села Терпенье Мелитопольского района в 20 м от проезжей части трассы Е-105 Мелитополь — Запорожье обнаружили торчащий из земли хвостовик неустановленной ракеты», — говорится в сообщении.
Рядом был обнаружен ещё один хвостовик, взрывотехники Росгвардии уничтожили боеприпасы на месте.
Ранее сотрудники полиции обнаружили схрон с взрывчаткой и оружием в гараже в Мелитополе Запорожской области.