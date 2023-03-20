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Специалист в сфере недвижимости Шлома рассказал о высокой скорости продаж ликвидных квартир в Москве

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Директор направления «Вторичный рынок» агентства «Инком-недвижимость» Сергей Шлома рассказал, что ликвидные квартиры по соответствующей вторичному рынку цене в Москве продаются достаточно быстро.
Специалист в сфере недвижимости Шлома рассказал о высокой скорости продаж ликвидных квартир в Москве
  • РИА Новости

По его словам на вторичном рынке Новой Москвы покупателям сегодня предлагается 8,24 тыс. объектов, Старой Москвы — 85,63 тыс., а Подмосковья — 70,41 тыс.  

«Сейчас ликвидная квартира по соответствующей рынку цене продаётся быстро, буквально за неделю, после двух-трёх показов. И даже без скидки, если покупателя устраивает указанная цена. Конечно, есть и переоценённые лоты, по ним чек сделки регулируется дисконтом. Скидки не увеличиваются. В массовом сегменте они составляют от 1 до 8%», — рассказал директор направления «Вторичный рынок» агентства «Инком-недвижимость» Сергей Шлома в беседе с Life.ru.

Он также выразил мнение, что в ближайшей перспективе стоимость такого жилья в столице расти не будет.

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе на Новохохловской улице.

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