«Ъ»: сотрудников администрации президента России попросили к 1 апреля избавиться от iPhone
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Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что сотрудникам администрации президента рекомендовали заменить американские смартфоны на телефоны с другой операционной системой.
По словам собеседника газеты, в течение марта сотрудникам администрации президента нужно «выбросить» iPhone или «отдать детям».
Ранее авторизованные сервисы Apple в России приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в связи с нехваткой необходимых деталей.
Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке, некоторые российские ретейлеры начали продавать активированные за рубежом смартфоны iPhone.