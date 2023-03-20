«Ъ»: сотрудников администрации президента России попросили к 1 апреля избавиться от iPhone

Сотрудников администрации президента России попросили избавиться от iPhone.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что сотрудникам администрации президента рекомендовали заменить американские смартфоны на телефоны с другой операционной системой.

По словам собеседника газеты, в течение марта сотрудникам администрации президента нужно «выбросить» iPhone или «отдать детям».

Ранее авторизованные сервисы Apple в России приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в связи с нехваткой необходимых деталей.

Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке, некоторые российские ретейлеры начали продавать активированные за рубежом смартфоны iPhone.