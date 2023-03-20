РИА Новости: автомобили Renault стали самыми дефицитными в России

Среди популярных иномарок в России самыми дефицитными оказались автомобили Renault, заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

«Наибольший дефицит сейчас зафиксирован на автомобили Renault. Также нехватка (но не такая острая) сохраняется по южнокорейским брендам Kia и Hyundai», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, в ограниченном количестве на рынке на данный момент представлены Volkswagen и ŠKODA — директор по продажам новых автомобилей «Рольфа» Максим Златокрылец уточнил, что это остатки импортёрских авто.

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров ранее сообщил, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП «НАМИ».

В начале декабря 2022 года стало известно, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге после остановки производства проходит процедуру консервации.