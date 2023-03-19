«Аэрофлот» 20 марта направит Boeing 777 для вывоза пассажиров из Сочи в Москву
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении компании.
«Аэрофлот 20 марта выполнит рейсы SU1126/1127 Москва — Сочи — Москва на самолёте повышенной вместимости Boeing 777 для вывоза пассажиров отменённых из-за неблагоприятных метеоусловий рейсов», — заявили в «Аэрофлоте».
Отмечается, что специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании, а также занимаются перебронированием пассажиров на новые рейсы.
Ранее «Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов в Сочи и из города из-за неблагоприятных погодных условий.