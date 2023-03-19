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«Аэрофлот» отменил рейсы в Сочи и из региона из-за непогоды

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене рейсов в Сочи и из города из-за неблагоприятных погодных условий.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов Аэрофлот информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов России в Сочи и обратном направлении», — говорится в сообщении авиакомпании.

Более подробно со списком отменённых рейсов можно ознакомиться в Telegram-канале «Аэрофлота». В перечне фигурируют вылеты, запланированные на 19 и 20 марта.

Уточняется, что пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты или запросить возврат денежных средств.

В Москве и области ранее продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах.

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