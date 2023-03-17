В Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили до 18 марта
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт Гидрометцентра России.
«Жёлтый», то есть представляющий потенциальную опасность, уровень действует на территории почти всего Центрального федерального округа, кроме Тамбовской и Воронежской областей.
В ночь на 18 марта температура в столице и регионе может опуститься до -9…-7 °С, местами прогнозируется сильная гололедица. Днём в субботу столбики термометров покажут +1…+3 °С, сильная гололедица сохранится.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 ожидается магнитный шторм.