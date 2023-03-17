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В Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили до 18 марта

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В Москве и области продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах до 21:00 субботы, 18 марта.
В Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили до 18 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт Гидрометцентра России.

«Жёлтый», то есть представляющий потенциальную опасность, уровень действует на территории почти всего Центрального федерального округа, кроме Тамбовской и Воронежской областей.

В ночь на 18 марта температура в столице и регионе может опуститься до -9…-7 °С, местами прогнозируется сильная гололедица. Днём в субботу столбики термометров покажут +1…+3 °С, сильная гололедица сохранится.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 ожидается магнитный шторм.

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