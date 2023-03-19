Богомаз сообщил о решении построить 17 блокпостов в приграничных районах Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о решении дополнительно построить 17 блокпостов в приграничных районах региона.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, решение о строительстве блокпостов было принято на заседании оперштаба.

«Сегодня сам посетил несколько пунктов блокпостов, которые уже построены», — рассказал он.

Богомаз добавил, что нести службу на этих блокпостах будут сотрудники МВД и Росгвардии.

Ранее Богомаз сообщал, что приграничные территории Брянской области усилят огневыми средствами вооружения и боевыми силами.