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Богомаз сообщил о решении построить 17 блокпостов в приграничных районах Брянской области

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о решении дополнительно построить 17 блокпостов в приграничных районах региона.
Богомаз сообщил о решении построить 17 блокпостов в приграничных районах Брянской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, решение о строительстве блокпостов было принято на заседании оперштаба.

«Сегодня сам посетил несколько пунктов блокпостов, которые уже построены», — рассказал он.

Богомаз добавил, что нести службу на этих блокпостах будут сотрудники МВД и Росгвардии.

Ранее Богомаз сообщал, что приграничные территории Брянской области усилят огневыми средствами вооружения и боевыми силами.

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