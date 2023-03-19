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В Красноярске открылся штаб Захара Прилепина

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В Красноярске открылся штаб Захара Прилепина. Это шестнадцатый по счёту штаб политика.
В Красноярске открылся штаб Захара Прилепина
  • РИА Новости

На открытии штаба сенатор, член партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Безденежных поднял вопрос поддержки импортозаместителей.

По его словам, члены партии посетили ряд производств, которые в короткие сроки, при условии государственной поддержки, способны насытить не только внутренний, отечественный рынок необходимой техникой для аграриев, горняков, энергетиков, но и выйти на внешние рынки, например в страны БРИКС, поскольку «уже сейчас ими производятся изделия по качеству превосходящие западные аналоги».

«Задача штаба не только довести информацию о наличии таких предприятий, но и выработать решения для их развития на всех уровнях власти с соответствующим контролем», — сказал он.

Также руководитель красноярского штаба Захара Прилепина Никита Макарьев представил экологическое направление работы штаба.

До этого штабы Захара Прилепина были созданы в Москве, Саратове, Краснодаре, Омске, Екатеринбурге, во Владикавказе, в Нижнем Новгороде, Калуге, Хабаровске, Смоленске, ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях России, а также в Харьковской области Украины.

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