Три грузовых автомобиля загорелись в посёлке Щапово в Новой Москве
Спасатели ликвидировали возгорание в трёх грузовых автомобилях в посёлке Щапово в Новой Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС России.
- РИА Новости
Отмечается, что площадь пожара составила 25 кв. м.
Возгорание ликвидировано в 14:28 мск.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в Москве на Новокосинской улице произошёл пожар в одноэтажном неэксплуатируемом здании.
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