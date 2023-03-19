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Три грузовых автомобиля загорелись в посёлке Щапово в Новой Москве

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Спасатели ликвидировали возгорание в трёх грузовых автомобилях в посёлке Щапово в Новой Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Три грузовых автомобиля загорелись в посёлке Щапово в Новой Москве
  • РИА Новости

Отмечается, что площадь пожара составила 25 кв. м.

Возгорание ликвидировано в 14:28 мск.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве на Новокосинской улице произошёл пожар в одноэтажном неэксплуатируемом здании.

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