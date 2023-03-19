Три грузовых автомобиля загорелись в посёлке Щапово в Новой Москве

Спасатели ликвидировали возгорание в трёх грузовых автомобилях в посёлке Щапово в Новой Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС России.

РИА Новости

Отмечается, что площадь пожара составила 25 кв. м. Возгорание ликвидировано в 14:28 мск. Сведений о пострадавших не поступало. Ранее в Москве на Новокосинской улице произошёл пожар в одноэтажном неэксплуатируемом здании.