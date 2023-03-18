На востоке Москвы произошёл пожар в бывшем магазине
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.
«На Новокосинской улице, 48, горит одноэтажное неэксплуатируемое здание», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас тушение продолжается.
Площадь горения уточняется.
Ранее в региональном управлении МЧС России сообщили, что пожар на территории предприятия химической промышленности «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном Московской области потушен.