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На востоке Москвы произошёл пожар в бывшем магазине

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В Москве на Новокосинской улице произошёл пожар в одноэтажном неэксплуатируемом здании.
На востоке Москвы произошёл пожар в бывшем магазине
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

«На Новокосинской улице, 48, горит одноэтажное неэксплуатируемое здание», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас тушение продолжается.

Площадь горения уточняется.

Ранее в региональном управлении МЧС России сообщили, что пожар на территории предприятия химической промышленности «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном Московской области потушен.

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