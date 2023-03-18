В МЧС сообщили о ликвидации пожара на химзаводе в подмосковном Долгопрудном
Пожар на территории предприятия химической промышленности «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном Московской области потушен. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
- © ГУ МЧС по Московской области
«В 21:27 объявлена ликвидация последствий пожара», — приводит ТАСС его слова.
Отмечается, что к тушению возгорания привлекли 26 единиц техники и 92 человека.
Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на предприятии.
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