В МЧС сообщили о ликвидации пожара на химзаводе в подмосковном Долгопрудном

Пожар на территории предприятия химической промышленности «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном Московской области потушен. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

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«В 21:27 объявлена ликвидация последствий пожара», — приводит ТАСС его слова. Отмечается, что к тушению возгорания привлекли 26 единиц техники и 92 человека. Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на предприятии.