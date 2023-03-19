Аэропорт города-курорта Сочи начал принимать рейсы, которые задержали из-за тумана
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК «Аэродинамика».
Отмечается, что с 11:00 произошло улучшение видимости и аэропорт принял четыре рейса. Кроме того, с запасных аэродромов начался вылет задержанных рейсов и в ближайшее время они прибудут в Сочи.
«На эти рейсы уже началась регистрация», — передаёт заявление РИА Новости.
Ранее стало известно, что почти 40 рейсов было отменено в аэропорту Сочи из-за тумана.