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Аэропорт города-курорта Сочи начал принимать рейсы, которые задержали из-за тумана

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Аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана и плохой видимости.
Аэропорт города-курорта Сочи начал принимать рейсы, которые задержали из-за тумана
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК «Аэродинамика».

Отмечается, что с 11:00 произошло улучшение видимости и аэропорт принял четыре рейса. Кроме того, с запасных аэродромов начался вылет задержанных рейсов и в ближайшее время они прибудут в Сочи.

«На эти рейсы уже началась регистрация», — передаёт заявление РИА Новости.

Ранее стало известно, что почти 40 рейсов было отменено в аэропорту Сочи из-за тумана.

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