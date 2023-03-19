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В аэропорту Сочи отменили почти 40 рейсов из-за тумана

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Почти 40 рейсов было отменено в аэропорту Сочи из-за тумана.
В аэропорту Сочи отменили почти 40 рейсов из-за тумана
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК «Аэродинамика».

«Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту... Отменено 39 рейсов», — приводит сообщение РИА Новости.

В компании отметили, что в районе аэропорта Сочи сохраняется сложная метеорологическая обстановка.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене рейсов в Сочи и из города из-за неблагоприятных погодных условий.

Сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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