В Крыму задержали сбившего семью из пяти человек водителя
- РИА Новости
Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.
«Водитель задержан», — цитирует её РИА Новости.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Ранее стало известно, что водитель легкового автомобиля в Крыму сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе, двоих взрослых и троих детей госпитализировали.
Трое детей находятся в тяжёлом состоянии.