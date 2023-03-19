В Крыму задержали сбившего семью из пяти человек водителя

Водитель, сбивший семью из пяти человек в Крыму, задержан, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.

«Водитель задержан», — цитирует её РИА Новости.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Ранее стало известно, что водитель легкового автомобиля в Крыму сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе, двоих взрослых и троих детей госпитализировали.

Трое детей находятся в тяжёлом состоянии.