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В Крыму задержали сбившего семью из пяти человек водителя

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Водитель, сбивший семью из пяти человек в Крыму, задержан, возбуждено уголовное дело.
В Крыму задержали сбившего семью из пяти человек водителя
  • РИА Новости

Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.

«Водитель задержан», — цитирует её РИА Новости.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Ранее стало известно, что водитель легкового автомобиля в Крыму сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе, двоих взрослых и троих детей госпитализировали.

Трое детей находятся в тяжёлом состоянии.

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