Водитель легкового автомобиля в Крыму сбил семью из пяти человек

Водитель легкового авто в Крыму сбил семью из пяти человек в Нижнегорском районе, двоих взрослых и троих детей госпитализировали.

«54-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по дороге в селе Емельяновка Нижнегорского района по улице Центральной, совершил наезд на мужчину, женщину и трёх малолетних детей», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

В МВД Крыма уточнили, что пострадавших госпитализировали.

По предварительным данным, водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее пять человек, включая двоих детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Среди пострадавших 32-летняя беременная женщина, её десятилетняя дочь и шестилетний мальчик.