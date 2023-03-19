Водитель легкового автомобиля в Крыму сбил семью из пяти человек
«54-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по дороге в селе Емельяновка Нижнегорского района по улице Центральной, совершил наезд на мужчину, женщину и трёх малолетних детей», — говорится в сообщении прокуратуры региона.
В МВД Крыма уточнили, что пострадавших госпитализировали.
По предварительным данным, водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее пять человек, включая двоих детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Среди пострадавших 32-летняя беременная женщина, её десятилетняя дочь и шестилетний мальчик.