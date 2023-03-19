Правительство Чукотки ушло в отставку

Правительство Чукотского автономного округа в полном составе ушло в отставку.

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Уточняется, что правительство ушло в отставку в соответствии с уставом региона.

15 марта президент России Владимир Путин назначил занимавшего пост первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин по видео-конференц-связи провёл рабочую встречу с Кузнецовым.

RT со ссылкой на данные Росстата назвал регионы с самым высоким и низким числом турпоездок в 2022 году.