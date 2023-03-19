Узнать больше

Правительство Чукотки ушло в отставку

Короткая ссылка
Правительство Чукотского автономного округа в полном составе ушло в отставку.
Правительство Чукотки ушло в отставку
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Уточняется, что правительство ушло в отставку в соответствии с уставом региона.

15 марта президент России Владимир Путин назначил занимавшего пост первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин по видео-конференц-связи провёл рабочую встречу с Кузнецовым.

RT со ссылкой на данные Росстата назвал регионы с самым высоким и низким числом турпоездок в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить