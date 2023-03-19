Правительство Чукотки ушло в отставку
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Уточняется, что правительство ушло в отставку в соответствии с уставом региона.
15 марта президент России Владимир Путин назначил занимавшего пост первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин по видео-конференц-связи провёл рабочую встречу с Кузнецовым.
RT со ссылкой на данные Росстата назвал регионы с самым высоким и низким числом турпоездок в 2022 году.