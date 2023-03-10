Названы регионы с самым высоким и низким числом турпоездок в 2022 году

Краснодарский край стал в 2022 году лидером по числу туристических поездок. Туда было совершено более 20 млн турпоездок. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

В топ-5 регионов также вошли Московская и Ленинградская области — было совершено по 15,2 млн поездок, Москва — 14,2 млн и Санкт-Петербург — 8,1 млн.

Меньше всего туристы путешествовали в Ненецкий автономный округ — 17,6 тыс. поездок, Чукотский автономный округ — 30 тыс., Еврейскую автономную область — 35,5 тыс., Магаданскую область — 54,1 тыс. и Республику Тыва — 72,2 тыс.

Туристский поток по Российской Федерации (по числу туристских поездок) — общее количество туристских поездок, совершённых российскими и иностранными туристами в пределах Российской Федерации.

Ранее стало известно, что более 80% опрошенных российских путешественников планируют провести весенний отпуск внутри страны. Среди наиболее популярных направлений у туристов — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград.

Подробнее — в материале RT.