Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле 18 марта посёлка Краснооктябрьский

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что тремя снарядами повреждён бывший дом культуры в посёлке Краснооктябрьский.

«ВСУ сегодня обстреляли посёлок Краснооктябрьский Глушковского района, зафиксировали десять прилётов», — написал он в Telegram.

Старовойт добавил, что среди мирных жителей никто не пострадал.

При этом три прилёта пришлись по зданию бывшего дома культуры, который в последнее время не работал, добавил он.

6 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничную территорию Хомутовского района.