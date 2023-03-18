Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле 18 марта посёлка Краснооктябрьский
- РИА Новости
«ВСУ сегодня обстреляли посёлок Краснооктябрьский Глушковского района, зафиксировали десять прилётов», — написал он в Telegram.
Старовойт добавил, что среди мирных жителей никто не пострадал.
При этом три прилёта пришлись по зданию бывшего дома культуры, который в последнее время не работал, добавил он.
6 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничную территорию Хомутовского района.