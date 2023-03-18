Путин предоставил «Почте России» исключительное право на доставку пенсий
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь по нормам с 1 мая 2023 года доставка пенсий наличными будет осуществляться только «Почтой России».
Таким образом, получить выплату можно будет на дому или в кассе почтового отделения.
Кроме того, у граждан сохраняется возможность получать пенсии безналичным способом — через кредитную организацию путём зачисления на счёт пенсионера.
Ранее стало известно, что социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%.