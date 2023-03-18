Путин предоставил «Почте России» исключительное право на доставку пенсий

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об исключительном праве «Почты России» доставлять пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь по нормам с 1 мая 2023 года доставка пенсий наличными будет осуществляться только «Почтой России».

Таким образом, получить выплату можно будет на дому или в кассе почтового отделения.

Кроме того, у граждан сохраняется возможность получать пенсии безналичным способом — через кредитную организацию путём зачисления на счёт пенсионера.

Ранее стало известно, что социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%.