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Путин предоставил «Почте России» исключительное право на доставку пенсий

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон об исключительном праве «Почты России» доставлять пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами.
Путин предоставил «Почте России» исключительное право на доставку пенсий
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь по нормам с 1 мая 2023 года доставка пенсий наличными будет осуществляться только «Почтой России».

Таким образом, получить выплату можно будет на дому или в кассе почтового отделения.

Кроме того, у граждан сохраняется возможность получать пенсии безналичным способом — через кредитную организацию путём зачисления на счёт пенсионера.

Ранее стало известно, что социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%.

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