Заместители министра обороны Цаликов и Попов проинспектировали технополис «Эра»
- РИА Новости
Руководству представили возможности и перспективные разработки Дизайн-центра микроэлектроники и другую созданную в Анапе инновационную инфраструктуру, которая помогает ускорить внедрение передовых технологий в оборонке, а также ряд инновационных разработок.
В частности, были представлены центр машинного обучения, мобильный подавитель средств видеонаблюдения, а также продемонстрированы возможности технополиса.
Кроме того, в рамках рабочей поездки состоялось первое заседание Совета технополиса под председательством Мантурова.