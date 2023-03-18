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Заместители министра обороны Цаликов и Попов проинспектировали технополис «Эра»

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Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов и замминистра генерал армии Павел Попов совместно с зампредом правительства, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым проинспектировали военный инновационный технополис «Эра» в Анапе.
Заместители министра обороны Цаликов и Попов проинспектировали технополис «Эра»
  • РИА Новости

Руководству представили возможности и перспективные разработки Дизайн-центра микроэлектроники и другую созданную в Анапе инновационную инфраструктуру, которая помогает ускорить внедрение передовых технологий в оборонке, а также ряд инновационных разработок.

В частности, были представлены центр машинного обучения, мобильный подавитель средств видеонаблюдения, а также продемонстрированы возможности технополиса.

Кроме того, в рамках рабочей поездки состоялось первое заседание Совета технополиса под председательством Мантурова.

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