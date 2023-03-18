Литовский дипломат Лабутис приехал во Владивосток с частным визитом

Советник посольства Литвы в России Угнюс Лабутис приехал во Владивосток с целью посмотреть город, сообщает РИА Новости.

«[Приехал] посмотреть город, [официальных встреч] не планируется, как частное лицо», — сказал Лабутис.

Он не стал отвечать на вопрос, приехал ли он во Владивосток в статусе советника литовского посольства.

В городе его встречали активисты, выражающие недовольство тем, что Литва поставляет оружие Украине.

Литовский дипломат заявил, что каждый имеет право на своё мнение.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что при военных поставках Киеву Западу необходимо решиться нарушить красные линии по этому вопросу.

11 февраля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что партия зенитных орудий L70 производства шведского концерна Bofors, которую страна передаёт Украине, прибыла в распоряжение ВСУ.