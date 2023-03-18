Матвиенко заявила, что достижение целей СВО гарантирует сохранение суверенитета России

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что достижение целей специальной военной операции гарантирует сохранение суверенитета России.

«Только достижение целей специальной военной операции гарантирует нашей стране возможность и далее оставаться суверенным государством», — подчеркнула она.

Кроме того, добавила Матвиенко, достижение целей СВО предоставит России возможность самостоятельно определять свою судьбу и путь развития, а также обеспечивать безопасность.

В начале ноября зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что только победа России на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта.

По словам Валентины Матвиенко, цели спецоперации обязательно будут достигнуты.