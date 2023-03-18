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Матвиенко заявила, что достижение целей СВО гарантирует сохранение суверенитета России

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Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что достижение целей специальной военной операции гарантирует сохранение суверенитета России.

«Только достижение целей специальной военной операции гарантирует нашей стране возможность и далее оставаться суверенным государством», — подчеркнула она.

Кроме того, добавила Матвиенко, достижение целей СВО предоставит России возможность самостоятельно определять свою судьбу и путь развития, а также обеспечивать безопасность.

В начале ноября зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что только победа России на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта.

По словам Валентины Матвиенко, цели спецоперации обязательно будут достигнуты.

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