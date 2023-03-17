Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России случаев неизвестной инфекции из Танзании
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Отмечается, что, по информации Министерства здравоохранения Танзании, на северо-западе государства фиксируются случаи заболевания неустановленной инфекцией. При этом уточняется, что информации для достоверного установления причины заболевания недостаточно.
«В России случаи с подобной симптоматикой не отмечались», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее африканское издание Mwananchi со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщило, что в Танзании из-за неизвестного инфекционного заболевания скончались пять человек.