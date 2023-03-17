Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России случаев неизвестной инфекции из Танзании

В России отсутствует опасность распространения неизвестного заболевания, которое было выявлено в Танзании.

Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что, по информации Министерства здравоохранения Танзании, на северо-западе государства фиксируются случаи заболевания неустановленной инфекцией. При этом уточняется, что информации для достоверного установления причины заболевания недостаточно.

«В России случаи с подобной симптоматикой не отмечались», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее африканское издание Mwananchi со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщило, что в Танзании из-за неизвестного инфекционного заболевания скончались пять человек.