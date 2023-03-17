В Танзании из-за неизвестного инфекционного заболевания скончались пять человек, пишет африканское издание Mwananchi со ссылкой на Министерство здравоохранения.

«Министерство здравоохранения объявило о вспышке неизвестного заболевания в двух деревнях района Букоба в регионе Кагера в Танзании, где пять человек скончались, а двое остаются в больнице», — говорится в сообщении газеты.

Заявление Минздрава было распространено в четверг, 16 марта. В нём главный санитарный врач страны профессор Тумаини Нагу отмечает, что заболевание зафиксировано в деревнях Булинда и Бутайибега.

«У больных были симптомы лихорадки, рвоты, кровотечений в различных частях тела и почечной недостаточности», — говорится в материале.

Сейчас правительство Танзании продолжает внимательно следить за тенденцией заболевания у госпитализированных и принимает необходимые меры, чтобы оно не распространилось.

Также в районе обнаружения болезни работает группа экспертов.

В конце января Роспотребнадзор назвал крайне низким риск завоза в Россию неизвестной болезни, от которой в Кот-д'Ивуаре за последние два месяца умерли по меньшей мере 12 детей.