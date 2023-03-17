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Ушаков сообщил о планируемом заседании Высшего госсовета Союзного государства

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В ближайшее время планируется заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил о планируемом заседании Высшего госсовета Союзного государства
  • РИА Новости

«Прорабатывается вопрос о проведении заседания Высшего государственного совета Союзного государства», — сказал он.

По словам Ушакова, Путин также планирует принять участие в саммите Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, а также в Петербургском международном экономическом форуме 15—16 июня.

В МИД Белоруссии ранее заявили, что Высший госсовет Союзного государства утвердил концепцию информационной безопасности объединения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что к настоящему моменту выполнено около 80% союзных программ по интеграции с Россией.

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