Ушаков сообщил о планируемом заседании Высшего госсовета Союзного государства

В ближайшее время планируется заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Прорабатывается вопрос о проведении заседания Высшего государственного совета Союзного государства», — сказал он.

По словам Ушакова, Путин также планирует принять участие в саммите Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, а также в Петербургском международном экономическом форуме 15—16 июня.

В МИД Белоруссии ранее заявили, что Высший госсовет Союзного государства утвердил концепцию информационной безопасности объединения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что к настоящему моменту выполнено около 80% союзных программ по интеграции с Россией.