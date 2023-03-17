Ушаков сообщил о планируемом заседании Высшего госсовета Союзного государства
- РИА Новости
«Прорабатывается вопрос о проведении заседания Высшего государственного совета Союзного государства», — сказал он.
По словам Ушакова, Путин также планирует принять участие в саммите Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, а также в Петербургском международном экономическом форуме 15—16 июня.
В МИД Белоруссии ранее заявили, что Высший госсовет Союзного государства утвердил концепцию информационной безопасности объединения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что к настоящему моменту выполнено около 80% союзных программ по интеграции с Россией.