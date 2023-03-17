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Мишустин: в ближайшие восемь лет плановые проверки будут только на объектах высокого риска

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Ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям высокого риска. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин: в ближайшие восемь лет плановые проверки будут только на объектах высокого риска
  • РИА Новости

«Решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и направлено на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес», — говорится в Telegram-канале правительства.

Ранее Минэкономразвития России подготовило проект постановления кабмина для отмены плановых проверок бизнеса в новых регионах до конца 2024 года.

Также Роструд сообщил, что число плановых проверок в 2023 году достигнет минимума.

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