Мишустин: в ближайшие восемь лет плановые проверки будут только на объектах высокого риска
- РИА Новости
«Решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и направлено на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес», — говорится в Telegram-канале правительства.
Ранее Минэкономразвития России подготовило проект постановления кабмина для отмены плановых проверок бизнеса в новых регионах до конца 2024 года.
Также Роструд сообщил, что число плановых проверок в 2023 году достигнет минимума.