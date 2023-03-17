Мишустин: в ближайшие восемь лет плановые проверки будут только на объектах высокого риска

Ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям высокого риска. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

РИА Новости